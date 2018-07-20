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На Миколаївщині зіткнулися рейсовий автобус та КамАЗ: є загиблий

На Миколаївщині зіткнулися рейсовий автобус та КамАЗ: є загиблий
У Миколаївській області зіткнулися рейсовий автобус міжнародного сполучення та вантажівка з зерном.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Автопригода сталась 1 жовтня, приблизно о 6:45 на 290 км автодороги «Київ – Одеса» біля с. Мазурове у Кривоозерському районі. Зіткнулись автобус міжнародного сполучення «Плоцьк - Херсон» та вантажівка КамАЗ. У салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 45-річний пасажир автобуса (змінний водій) від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. 45-річний водій та пасажир вказаного транспортного засобу не постраждали.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюються.


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Теги: аварія, Миколаївщина
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