На Миколаївщині зіткнулися рейсовий автобус та КамАЗ: є загиблий
Сьогодні, 11:50
У Миколаївській області зіткнулися рейсовий автобус міжнародного сполучення та вантажівка з зерном.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Автопригода сталась 1 жовтня, приблизно о 6:45 на 290 км автодороги «Київ – Одеса» біля с. Мазурове у Кривоозерському районі. Зіткнулись автобус міжнародного сполучення «Плоцьк - Херсон» та вантажівка КамАЗ. У салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 45-річний пасажир автобуса (змінний водій) від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. 45-річний водій та пасажир вказаного транспортного засобу не постраждали.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюються.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Автопригода сталась 1 жовтня, приблизно о 6:45 на 290 км автодороги «Київ – Одеса» біля с. Мазурове у Кривоозерському районі. Зіткнулись автобус міжнародного сполучення «Плоцьк - Херсон» та вантажівка КамАЗ. У салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 45-річний пасажир автобуса (змінний водій) від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. 45-річний водій та пасажир вказаного транспортного засобу не постраждали.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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