Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 20:47
Команда волинських рятувальників здобула ІІІ загальнокомандне місце на VI Міжнародному турнірі «Кубок Одесос-2019» з пожежно-прикладного спорту, що відбувся наприкінці вересня у місті Варна (Болгарія).
Змагання проводились у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів.
Честь Волинської області захищали: майстри спорту Сергій Матвійчук, Андрій Римар, Роман Божук, Дмитро Герасименко, Василь Стасюк, кандидат в майстри спорту Володимир Климюк та тренери команди, заслужений майстер спорту Юрій Сафатюк, Ярослав Немченко.
Участь у змаганнях в Болгарії взяли 20 команд, з них 9 команд з інших країн (в тому числі команди з Волинської та Одеської областей України).
У турнірі брали участь також і дівчата-рятувальниці. Жінки змагались у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 2-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів. Волинянка Юлія Гаврилюк здобула срібну нагороду в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами і впевнено виграла у своїх суперниць в підйомі у вікно 2-го поверху по штурмовій драбині.
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Змагання проводились у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів.
Честь Волинської області захищали: майстри спорту Сергій Матвійчук, Андрій Римар, Роман Божук, Дмитро Герасименко, Василь Стасюк, кандидат в майстри спорту Володимир Климюк та тренери команди, заслужений майстер спорту Юрій Сафатюк, Ярослав Немченко.
Участь у змаганнях в Болгарії взяли 20 команд, з них 9 команд з інших країн (в тому числі команди з Волинської та Одеської областей України).
У турнірі брали участь також і дівчата-рятувальниці. Жінки змагались у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 2-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів. Волинянка Юлія Гаврилюк здобула срібну нагороду в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами і впевнено виграла у своїх суперниць в підйомі у вікно 2-го поверху по штурмовій драбині.
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