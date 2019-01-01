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Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО

Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Команда волинських рятувальників здобула ІІІ загальнокомандне місце на VI Міжнародному турнірі «Кубок Одесос-2019» з пожежно-прикладного спорту, що відбувся наприкінці вересня у місті Варна (Болгарія).

Змагання проводились у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів.

Честь Волинської області захищали: майстри спорту Сергій Матвійчук, Андрій Римар, Роман Божук, Дмитро Герасименко, Василь Стасюк, кандидат в майстри спорту Володимир Климюк та тренери команди, заслужений майстер спорту Юрій Сафатюк, Ярослав Немченко.

Участь у змаганнях в Болгарії взяли 20 команд, з них 9 команд з інших країн (в тому числі команди з Волинської та Одеської областей України).

У турнірі брали участь також і дівчата-рятувальниці. Жінки змагались у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 2-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів. Волинянка Юлія Гаврилюк здобула срібну нагороду в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами і впевнено виграла у своїх суперниць в підйомі у вікно 2-го поверху по штурмовій драбині.

Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО
Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО

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Теги: рятувальники, Волинь
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