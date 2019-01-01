Волинські рятувальники завоювали третє місце на міжнародних змаганнях. ФОТО

Команда волинських рятувальників здобула ІІІ загальнокомандне місце на VI Міжнародному турнірі «Кубок Одесос-2019» з пожежно-прикладного спорту, що відбувся наприкінці вересня у місті Варна (Болгарія).Змагання проводились у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів.Честь Волинської області захищали: майстри спорту, кандидат в майстри спортута тренери команди, заслужений майстер спортуУчасть у змаганнях в Болгарії взяли 20 команд, з них 9 команд з інших країн (в тому числі команди з Волинської та Одеської областей України).У турнірі брали участь також і дівчата-рятувальниці. Жінки змагались у наступних видах: підйом по штурмовій драбині у вікно 2-го поверху, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання від пожежної мотопомпи, пожежна естафета 4х100 метрів. Волинянказдобула срібну нагороду в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами і впевнено виграла у своїх суперниць в підйомі у вікно 2-го поверху по штурмовій драбині.