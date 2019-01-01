У селі на Волині відзначили храмове свято
Сьогодні, 12:39
У день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, парафія села Трубки Іваничівського благочиння відзначила храмове свято.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Божественну літургію очолив замісник благочинного прот. Андрій Мельничук, якому співслужили настоятель прот. Сергій Мельничук та запрошене духовенство.
Після літургії зі святковою програмою виступили діти недільної школи.
Зазначають, богослужіння завершилось традиційним хресним ходом навколо храму.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Божественну літургію очолив замісник благочинного прот. Андрій Мельничук, якому співслужили настоятель прот. Сергій Мельничук та запрошене духовенство.
Після літургії зі святковою програмою виступили діти недільної школи.
Зазначають, богослужіння завершилось традиційним хресним ходом навколо храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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