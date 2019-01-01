У селі на Волині відзначили храмове свято

Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, парафія села Трубки Іваничівського благочиння відзначила храмове свято.



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Божественну літургію очолив замісник благочинного прот. Андрій Мельничук, якому співслужили настоятель прот. Сергій Мельничук та запрошене духовенство.



Після літургії зі святковою програмою виступили діти недільної школи.



Зазначають, богослужіння завершилось традиційним хресним ходом навколо храму.

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