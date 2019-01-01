вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині відзначили храмове свято

У селі на Волині відзначили храмове свято
У день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, парафія села Трубки Іваничівського благочиння відзначила храмове свято.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Божественну літургію очолив замісник благочинного прот. Андрій Мельничук, якому співслужили настоятель прот. Сергій Мельничук та запрошене духовенство.

Після літургії зі святковою програмою виступили діти недільної школи.

Зазначають, богослужіння завершилось традиційним хресним ходом навколо храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: храмове свято, ПЦУ, Іваничівський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті
Сьогодні, 12:59
Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
Сьогодні, 12:51
У селі на Волині відзначили храмове свято
Сьогодні, 12:39
Депутати Луцькради звернуться до Зеленського через земельну реформу
Сьогодні, 12:18
Запевняють, що в зону ООС не відправлять: в Україні стартував осінній призов
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
29 вересень, 19:08
Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ Волиняни просять допомогти зібрати кошти на будівництво храму ПЦУ
28 вересень, 17:43
Під Луцьком збудують новий храм. ФОТО Під Луцьком збудують новий храм. ФОТО
23 вересень, 18:01
Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО Волинському священнику вночі побили вікна у будинку. ФОТО
23 вересень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кривава драма у Миколаєві: як німець переслідував і знущався над коханою
Сьогодні, 14:07
 0
Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 13:43
 0
«Ці правила написані кров’ю»: волинян закликають добровільно здати незаконну зброю
Сьогодні, 13:38
 0
В одному з районів Волині буревій позривав дахи будинків
Сьогодні, 13:07
 0
Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿