Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
Сьогодні, 12:51
Любешівську музикантку Наталію Горщар визнали найкращою в номінації «Співана поезія» на туристичному фестивалі «Вітрила пригод».
Про це пише Район.Любешів.
Зазначимо, що «Вітрила пригод» – це фестиваль, на якому демонстрували свої досягнення барди, фотографи та кіноаматори з усієї України.
Наталія виступила в конкурсній програмі бардів і підкорила серця журі рок-баладою «Очі звіра» та піснею «Поговори зі мною, любий» на слова любешівських поетів Миколи Шмигіна й Валентини Ланевич.
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Про це пише Район.Любешів.
Зазначимо, що «Вітрила пригод» – це фестиваль, на якому демонстрували свої досягнення барди, фотографи та кіноаматори з усієї України.
Наталія виступила в конкурсній програмі бардів і підкорила серця журі рок-баладою «Очі звіра» та піснею «Поговори зі мною, любий» на слова любешівських поетів Миколи Шмигіна й Валентини Ланевич.
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