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Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО

Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
Любешівську музикантку Наталію Горщар визнали найкращою в номінації «Співана поезія» на туристичному фестивалі «Вітрила пригод».

Про це пише Район.Любешів.

Зазначимо, що «Вітрила пригод» – це фестиваль, на якому демонстрували свої досягнення барди, фотографи та кіноаматори з усієї України.

Наталія виступила в конкурсній програмі бардів і підкорила серця журі рок-баладою «Очі звіра» та піснею «Поговори зі мною, любий» на слова любешівських поетів Миколи Шмигіна й Валентини Ланевич.

Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО

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Теги: Волинь, концерт, фестиваль
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