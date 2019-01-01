Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО





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Зазначимо, що «Вітрила пригод» – це фестиваль, на якому демонстрували свої досягнення барди, фотографи та кіноаматори з усієї України.



Наталія виступила в конкурсній програмі бардів і підкорила серця журі рок-баладою «Очі звіра» та піснею «Поговори зі мною, любий» на слова любешівських поетів Миколи Шмигіна й Валентини Ланевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівську музикантку Наталію Горщар визнали найкращою в номінації «Співана поезія» на туристичному фестивалі «Вітрила пригод».Про це пише Район.Любешів Зазначимо, що «Вітрила пригод» – це фестиваль, на якому демонстрували свої досягнення барди, фотографи та кіноаматори з усієї України.Наталія виступила в конкурсній програмі бардів і підкорила серця журі рок-баладою «Очі звіра» та піснею «Поговори зі мною, любий» на слова любешівських поетів

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