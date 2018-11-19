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Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті

Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті
Волинським гірникам частково погасять заборгованості по зарплаті за декілька місяців.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, волинським шахтарям вже чотири місяці не платять заробітну плату. Один із них залишався під землею більше доби.

Згодом шахтарі затвердили та направили до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народних депутатів звернення щодо закладення у державний бюджет коштів на підтримку, розвиток вугільної галузі та забезпечення їх ефективного використання.

"Ми отримали інформацію, що близько 1 млрд грн буде виділено на державні вугільні шахти ще у 2019 році, і сьогодні на "Волиньвугілля" пішли гроші від Центренерго, таким чином волинські шахтарі сьогодні-завтра отримають заробітну плату і буде погашена заборгованість, яка на сьогодні склалася", - зазначив Герус.

При цьому, він додав, що сподівається на достатню підтримку держшахт з боку уряду в наступному році.

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Теги: шахтар, Волинь
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