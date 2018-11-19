Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті





Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час Погоджувальної ради, передає кореспондент



Нагадаємо, волинським шахтарям вже



Згодом шахтарі затвердили та направили до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народних депутатів звернення щодо закладення у державний бюджет коштів на підтримку, розвиток вугільної галузі та забезпечення їх ефективного використання.



"Ми отримали інформацію, що близько 1 млрд грн буде виділено на державні вугільні шахти ще у 2019 році, і сьогодні на "Волиньвугілля" пішли гроші від Центренерго, таким чином волинські шахтарі сьогодні-завтра отримають заробітну плату і буде погашена заборгованість, яка на сьогодні склалася", - зазначив Герус.



При цьому, він додав, що сподівається на достатню підтримку держшахт з боку уряду в наступному році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинським гірникам частково погасять заборгованості по зарплаті за декілька місяців.Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послугпід час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН Нагадаємо, волинським шахтарям вже чотири місяці не платять заробітну плату . Один із них залишався під землею більше доби.Згодом шахтарі затвердили та направили до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народних депутатів звернення щодо закладення у державний бюджет коштів на підтримку, розвиток вугільної галузі та забезпечення їх ефективного використання."Ми отримали інформацію, що близько 1 млрд грн буде виділено на державні вугільні шахти ще у 2019 році, і сьогодні на "Волиньвугілля" пішли гроші від Центренерго, таким чином волинські шахтарі сьогодні-завтра отримають заробітну плату і буде погашена заборгованість, яка на сьогодні склалася", - зазначив Герус.При цьому, він додав, що сподівається на достатню підтримку держшахт з боку уряду в наступному році.

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