В одному з районів Волині буревій позривав дахи будинків





Зазначали, працює місцева комісія, яка обчислить розмір завданих стихією руйнувань та потреби у шифері для відновлення пошкоджених дахів, - повідомляє



"Внаслідок шквального вітру і сильної грози попадали дерева, які пошкодили лінії електропередач, покрівлі житлових будинків та господарчі споруди у Суську та Звозах. Найбільше постраждали Словатичі.



Ми власними силами та допомогою рятувальників чистили завалені поваленими деревами дороги в селах. Практично скрізь бригади електриків відновили світло. Станом на 10 годину тільки одна вулиця не має світла, - розповідає в.о. голови Суського старостинського округу Ківерцівської ОТГ Юрій Самолюк.



"Рясна злива та шквальний вітер повалили дерева на дорозі Суськ - Словатичі, в селах Суськ, Звози пошкодили покрівлі в житлових будинках та господарських спорудах, порвали електромережі. Чергова варта 6-ї ДПРЧ працювала над ліквідаціями наслідків буревію ввечері та вночі.



Відразу, як поступило повідомлення на диспетчерську службу, рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків стихії. Через короткий термін рух по дорозі до сіл відновили, - повідомив начальник Ківерцівського РВ УДСНС у Волинській області Андрій Кузьмов.



Внаслідок стихії знеструмлено десятки населених пунктів району.



Наразі електропостачання поступово відновлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через буревій, який пронісся на Волині у ніч проти 1 жовтня, у Ківерцівському районі частково пошкоджені покрівлі 4-х житлових будинків, а також 4-х господарських споруд у селах Суськ та Словатичі.Зазначали, працює місцева комісія, яка обчислить розмір завданих стихією руйнувань та потреби у шифері для відновлення пошкоджених дахів, - повідомляє Волинь Нова. "Внаслідок шквального вітру і сильної грози попадали дерева, які пошкодили лінії електропередач, покрівлі житлових будинків та господарчі споруди у Суську та Звозах. Найбільше постраждали Словатичі.Ми власними силами та допомогою рятувальників чистили завалені поваленими деревами дороги в селах. Практично скрізь бригади електриків відновили світло. Станом на 10 годину тільки одна вулиця не має світла, - розповідає в.о. голови Суського старостинського округу Ківерцівської ОТГ"Рясна злива та шквальний вітер повалили дерева на дорозі Суськ - Словатичі, в селах Суськ, Звози пошкодили покрівлі в житлових будинках та господарських спорудах, порвали електромережі. Чергова варта 6-ї ДПРЧ працювала над ліквідаціями наслідків буревію ввечері та вночі.Відразу, як поступило повідомлення на диспетчерську службу, рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків стихії. Через короткий термін рух по дорозі до сіл відновили, - повідомив начальник Ківерцівського РВ УДСНС у Волинській областіВнаслідок стихії знеструмлено десятки населених пунктів району.Наразі електропостачання поступово відновлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію