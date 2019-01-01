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Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування

Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування
Впродовж червня-серпня 2019 року в усіх обласних центрах України проводилося шосте вимірювання індексу публічності місцевого самоврядування. Муніципалітет Луцька посів 2 місце з показником індексу 78,1% у сфері політики публічності у 2018 році.

Про це йдеться на сайті ОПОРА.
Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування

Дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних вебсайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів.

До переліку аутсайдерів належать чотири міста: Полтава, Черкаси, Одеса і Запоріжжя.

В цілому за останні п’ять років усі муніципалітети в обласних центрах стали більш публічними, а середнє значення індексу публічності для усіх міст зросло з 51% до 68% відсотків.
Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування

Усі ці роки лідери рейтингу лишаються незмінними, тоді як список аутсайдерів є менш визначеним. Івано-Франківськ, Київ, Луцьк і деякою мірою Вінниця демонструють найбільшу сталість у впровадженні принципів публічності, Полтава і Черкаси помітно програють конкуренцію іншим містам.

В розрізі окремих суб’єктів владних повноважень середній рівень публічності депутатів виріс значно більше, ніж показники міських голів і виконавчих органів. Особливо зміни стали помітними після зменшення кількості депутатів і суттєвого оновлення складу місцевих рад у 2015 році.

Виконавчі органи найбільш публічні у Івано-Франківській (83,2%) і Луцькій (82,3%) міських радах. Серед міських голів очолили рейтинг індексу публічності 2018 року мер Івано-Франківська Роман Марцинків і очільник Житомира Сергій Сухомлин.

Загалом ключовими проблемами в аспекті публічності муніципалітетів залишаються практики звітування посадовців і депутатів на відкритих зустрічах перед мешканцями; доступ до засідань виконавчих комітетів; впровадження політики відкритих даних; документування та врахування результатів громадських слухань; оприлюднення інформації щодо комунального майна власності та земельних ресурсів муніципалітетів; використання системи “PROZORRO. Продажі” для реалізації чи оренди комунального майна. Натомість найкращою є ситуація із функціонуванням Центрів надання адміністративних послуг, забезпеченням доступу до публічної інформації, прийняттям Статутів територіальних громад, модернізацією веб-сайтів муніципалітетів, впровадження інструменту електронних петицій і громадського бюджету.

Нагадаємо, що у 2017 році Луцька міська рада посіла 3 місце в загальнонаціональному рейтингу публічності міст із індексом в 72%.
Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування
Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування

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Теги: Луцьк, рейтинг, індекс публічності
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