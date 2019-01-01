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Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу

Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу
32-річний лучанин Богдан Поперечний, який зламав шию під час купання у ставку біля Луцька, потребує коштів на реабілітацію.

Про це 12 каналу розповіла сестра Богдана Наталія Охремчук.

Нагадаємо, нещастя з Богданом Поперечним трапилось 2 червня 2018 року, у селі Боголюби Луцького району. Там він стрибнув у мілку водойму, вдарився головою і зламав шийні хребці.

Наталія Охремчук розповіла, що нині майбутнє брата залежить від реабілітації, коштів на яку в родини бракує.

"Із ним щодня займається його дружина Ольга. Разом виконують фізичні вправи. Богдан трохи окріп, вже може самостійно їсти, переміститись із візка на ліжко. Видужання тата чекають і двоє дітей", - розповіла жінка.

Щоб чоловік став на ноги, потрібні кошти на реабілітацію.

У листопаді минулого року Богдан проходив лікування у запорізькому центрі "Гута". Тоді за місяць сім’я витратила понад 70 тисяч гривень.

"Ми пробули на реабілітації місяць і вже було покращення. На жаль, залишитися на довше не вистачило коштів. Для повноцінного курсу у центрі потрібно провести мінімум втричі більше. Дуже хотіли б знову туди потрапити", – розповіла жінка.

Перерахувати кошти на підтримку Богдана Поперечного можна на картку ПриватБанку:

5168 7573 3968 2652 - (Поперечна Ольга Анатоліївна).


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Теги: лучанин, допомога коштами, операція
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