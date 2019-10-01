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Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську

Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську
Майже всі потерпілі внаслідок витоку чадного газу у Нововолинську нині вже перебувають вдома. Лише одна людина залишилася під наглядом лікарів.

Жінка, за життя якої ще вчора боролися лікарі нині вже перебуває вдома, про це повідомив головний лікар КНП “НЦМЛ” Віктор Мороз - пише Нововолинськ.com.ua.

Нагадаємо, 30 вересня у одній із квартир по вул. Винниченка, 11 стався витік чадного газу.

“Після прибуття бригади АДС на місце події, з’ясувалося, що, ймовірно, в результаті порушень правил безпеки систем газопостачання, а саме самовільної заміни опалювального приладу та використання непередбачених заводом-виготовлювачем елементів димовідвідної системи, сталося потрапляння продуктів згоряння в приміщення квартири“, – повідомив начальник АДС АТ “Волиньгаз” Валентин Киричук.

Внаслідок цього чадним газом отруїлося троє мешканців квартири та три фельдшера "швидкої", які прибули на виклик.

Пресслужба компанії повідомляє, що на сьогодні “Волиньгаз” готує повідомлення про аварію, пов’язану з використанням газу в побуті, в управління Держпраці України у Волинській області, НАК “Нафтогаз України” та Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську
Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську
Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську

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Теги: отруєння, чадний газ
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