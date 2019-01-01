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Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»

Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Мешканці Боратинської громади стали переможцями творчого проекту «СВОЇ».

Про це повідомили на сайті Боратинської громади.

Під час фінального гала-концерту у Луцьку отримали нагороди від зіркових організаторів дійства – Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна.

Представники громади успішно пройшли усі IV етапи конкурсу та стали переможцями у двох номінаціях: Фестиваль талантів «СВОЇМ СЕРЦЕМ»: Дует «ВЕСЕЛІ КУМОНЬКИ» (Ірина Смульська, Христина Наконечна), с. Городище та виставка досягнень «СВОЇМИ РУКАМИ»: Володимир Ящук, с. Промінь. Вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів і нових звершень!

Нагадаємо, творчий проект «СВОЇ» – локальний проект розвитку талановитих людей Волині у трьох напрямках: фестиваль талантів «СВОЇм серцем», виставка досягнень «СВОЇми руками» та конкурс бізнес-ідей «СВОЇм розумом».

Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»

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Теги: Луцьк, проект, СВОЇ
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