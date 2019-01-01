Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Сьогодні, 14:39
Мешканці Боратинської громади стали переможцями творчого проекту «СВОЇ».
Про це повідомили на сайті Боратинської громади.
Під час фінального гала-концерту у Луцьку отримали нагороди від зіркових організаторів дійства – Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна.
Представники громади успішно пройшли усі IV етапи конкурсу та стали переможцями у двох номінаціях: Фестиваль талантів «СВОЇМ СЕРЦЕМ»: Дует «ВЕСЕЛІ КУМОНЬКИ» (Ірина Смульська, Христина Наконечна), с. Городище та виставка досягнень «СВОЇМИ РУКАМИ»: Володимир Ящук, с. Промінь. Вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів і нових звершень!
Нагадаємо, творчий проект «СВОЇ» – локальний проект розвитку талановитих людей Волині у трьох напрямках: фестиваль талантів «СВОЇм серцем», виставка досягнень «СВОЇми руками» та конкурс бізнес-ідей «СВОЇм розумом».
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Про це повідомили на сайті Боратинської громади.
Під час фінального гала-концерту у Луцьку отримали нагороди від зіркових організаторів дійства – Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна.
Представники громади успішно пройшли усі IV етапи конкурсу та стали переможцями у двох номінаціях: Фестиваль талантів «СВОЇМ СЕРЦЕМ»: Дует «ВЕСЕЛІ КУМОНЬКИ» (Ірина Смульська, Христина Наконечна), с. Городище та виставка досягнень «СВОЇМИ РУКАМИ»: Володимир Ящук, с. Промінь. Вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів і нових звершень!
Нагадаємо, творчий проект «СВОЇ» – локальний проект розвитку талановитих людей Волині у трьох напрямках: фестиваль талантів «СВОЇм серцем», виставка досягнень «СВОЇми руками» та конкурс бізнес-ідей «СВОЇм розумом».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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