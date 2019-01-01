Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»





Про це повідомили на



Під час фінального гала-концерту у Луцьку отримали нагороди від зіркових організаторів дійства – Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна.



Представники громади успішно пройшли усі IV етапи конкурсу та стали переможцями у двох номінаціях: Фестиваль талантів «СВОЇМ СЕРЦЕМ»: Дует «ВЕСЕЛІ КУМОНЬКИ» (Ірина Смульська, Христина Наконечна), с. Городище та виставка досягнень «СВОЇМИ РУКАМИ»: Володимир Ящук, с. Промінь. Вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів і нових звершень!



Нагадаємо, творчий проект «СВОЇ» – локальний проект розвитку талановитих людей Волині у трьох напрямках: фестиваль талантів «СВОЇм серцем», виставка досягнень «СВОЇми руками» та конкурс бізнес-ідей «СВОЇм розумом».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Боратинської громади стали переможцями творчого проекту «СВОЇ».Про це повідомили на сайті Боратинської громади.Під час фінального гала-концерту у Луцьку отримали нагороди від зіркових організаторів дійства –таПредставники громади успішно пройшли усі IV етапи конкурсу та стали переможцями у двох номінаціях: Фестиваль талантів «СВОЇМ СЕРЦЕМ»: Дует «ВЕСЕЛІ КУМОНЬКИ» (), с. Городище та виставка досягнень «СВОЇМИ РУКАМИ»:, с. Промінь. Вітаємо переможців, бажаємо творчих успіхів і нових звершень!Нагадаємо, творчий проект «СВОЇ» – локальний проект розвитку талановитих людей Волині у трьох напрямках: фестиваль талантів «СВОЇм серцем», виставка досягнень «СВОЇми руками» та конкурс бізнес-ідей «СВОЇм розумом».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію