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Унікальні програми придбання квартир від ЖК Style UP*

Унікальні програми придбання квартир від ЖК Style UP*
Відділ продажів житлового комплексу клубного типу StyleUP з жовтня 2019 року запроваджує нові програми придбання квартир. Нові кейси якнайкраще відповідають запитам клієнтів та мають низку унікальних переваг:

- ці програми розроблені для розрахунків у національній валюті;
- вони зберігають можливості розтермінування виплат без відсотків.

Діє унікальна програма – «Сплачуй 50% вартості зараз, решту – коли зможеш!»

Скориставшись умовами цієї програми, Ви зможете за фіксованою ціною у гривнях оплатити одразу 50% вартості квартири, а залишок сплатити в будь- який зручний для Вас час!

Відтак Ви зможете закріпити за собою обрану квартиру, спостерігати за ходом будівництва, замовляти та виконувати необхідні оздоблювальні роботи, працювати над остаточним дизайном помешкання на кінцевому етапі будівництва та, виплативши решту, після здачі будинку в експлуатацію стати власником омріяного життєвого простору в StyleUP. Відтермінування фінального платежу за цією програмою можливе до 18 місяців.

У відділі продажів житлового комплексу StyleUP Ви можете ознайомитись з іншими новими продуктами для інвесторів та матимете можливість обрати оптимальний варіант для себе.

ЖК клубного типу StyleUP – індивідуальний підхід до кожного інвестора!
Унікальні програми придбання квартир від ЖК Style UP*

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Теги: ЖК StyleUP, Луцьк, житловий комплекс клубного типу
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