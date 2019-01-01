Бандерштат-2020: повідомили дату фестивалю





Про це повідомили у пресслужбі фестивалю.



Отож, фестиваль пройде на території села Рованці 7-9 серпня.



Перші квитки вже в продажу. Їх можна придбати за посиланням:



Бандерштат не відходить від безалкогольного формату та безпечний для відвідування усією родиною, переконують у пресслужбі.



«Ми підтримували усе українське ще до того, як це стало мейнстрімом! Відтак будемо продовжувати в тому ж дусі, а тому впродовж трьох фестивальних днів вас чекає якісна українська музика, майданчик для дискусій із лідерами думок, потужна літературна сцена, спортивне та дитяче містечко, ярмарок українських ремесел, патріотичний флешмоб, фудкорт, наметове містечко та багато цікавих атракцій», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назвали дату, коли відбудеться фестиваль українського духу «Бандерштат».Про це повідомили у пресслужбі фестивалю.Отож, фестиваль пройде на території села Рованці 7-9 серпня.Перші квитки вже в продажу. Їх можна придбати за посиланням: http://bandershtat.org.ua/kvytky/ Бандерштат не відходить від безалкогольного формату та безпечний для відвідування усією родиною, переконують у пресслужбі.«Ми підтримували усе українське ще до того, як це стало мейнстрімом! Відтак будемо продовжувати в тому ж дусі, а тому впродовж трьох фестивальних днів вас чекає якісна українська музика, майданчик для дискусій із лідерами думок, потужна літературна сцена, спортивне та дитяче містечко, ярмарок українських ремесел, патріотичний флешмоб, фудкорт, наметове містечко та багато цікавих атракцій», – йдеться у повідомленні.

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