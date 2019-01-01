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Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України

Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України
Легкоатлетка з Луцька Ірина Климець, яка здобула «золото» в Італії, отримала нагороду від президента України Володимира Зеленського - орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі, опублікованого на сайті президента.

"За досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у м. Неаполі (Італійська Республіка), виявлені за самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України... нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня… Климець Ірину Володимирівну – чемпіонку з легкої атлетики», – йдеться у документі.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Катару - Доха, Ірина Климець посіла п'яте місце з метання молота на чемпіонаті світу із легкої атлетики.

Також тренерові-викладачу легкоатлетки Роману Черкашину присвоїли звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

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Теги: легкоатлетка, лучанка, орден княгині Ольги, президент України
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