Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України
Сьогодні, 15:30
Легкоатлетка з Луцька Ірина Климець, яка здобула «золото» в Італії, отримала нагороду від президента України Володимира Зеленського - орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
Про це йдеться в указі, опублікованого на сайті президента.
"За досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у м. Неаполі (Італійська Республіка), виявлені за самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України... нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня… Климець Ірину Володимирівну – чемпіонку з легкої атлетики», – йдеться у документі.
Нагадаємо, нещодавно у столиці Катару - Доха, Ірина Климець посіла п'яте місце з метання молота на чемпіонаті світу із легкої атлетики.
Також тренерові-викладачу легкоатлетки Роману Черкашину присвоїли звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".
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Про це йдеться в указі, опублікованого на сайті президента.
"За досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у м. Неаполі (Італійська Республіка), виявлені за самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України... нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня… Климець Ірину Володимирівну – чемпіонку з легкої атлетики», – йдеться у документі.
Нагадаємо, нещодавно у столиці Катару - Доха, Ірина Климець посіла п'яте місце з метання молота на чемпіонаті світу із легкої атлетики.
Також тренерові-викладачу легкоатлетки Роману Черкашину присвоїли звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".
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