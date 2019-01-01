Нардепи отримали першу зарплату: хто скільки заробив у новій Раді

Руслан Стефанчук.



Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит LIGA.net., повідомляє



Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримає за період з 29 серпня по 30 вересня 50 тис. 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 тис. 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк - 49 тис. 800 грн.



Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:

Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 тис. 800 грн;

Юрій Бойко і Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 тис. 400 і 37 тис. 500 грн;

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 тис. 200 грн;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) – 42 тис. 100 і 46 тис. 300 грн;

Сергій Рахманін ("Голос") – 44 тис. 200 грн;

Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 тис. 200 грн.

Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 тис. 200 грн;

п'ятий президент Петро Порошенко – 42 тис. грн;

кум Путіна Віктор Медведчук – 49 тис. 300 грн.



Колишній журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубинський отримав 43 тис. 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко – 43 тис. грн.



Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували першу повноцінну зарплату, найбільше отримав перший заступник ВРПро це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит LIGA.net., повідомляє УНІАН. Зокрема, голова Радиотримає за період з 29 серпня по 30 вересня 50 тис. 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 тис. 300 грн, а віце-спікер- 49 тис. 800 грн.Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:("Слуга народу") – 43 тис. 800 грн;(ОПЗЖ) – 38 тис. 400 і 37 тис. 500 грн;("Батьківщина") – 37 тис. 200 грн;(ЄС) – 42 тис. 100 і 46 тис. 300 грн;("Голос") – 44 тис. 200 грн;("За майбутнє") – по 45 тис. 200 грн.заробив у вересні 45 тис. 200 грн;п'ятий президент– 42 тис. грн;кум Путіна– 49 тис. 300 грн.Колишній журналіст телеканалу 1+1отримав 43 тис. 300 грн, а ексшоумен і пародист– 43 тис. грн.Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):

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