Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду





Про це повідомили на платформі



Лучанин Віталій Смусь зазначає, що автомобіль покинули вже десь пів року тому.



"Вже розбиті вікна, пробиті шини. Це становить небезпеку для дітей, які тут граються. Також це заважає проїзду", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дмитра Іващенка, 1а стоїть покинута автівка, яка заважає місцевим мешканцям.Про це повідомили на платформі Відкрите місто Лучанинзазначає, що автомобіль покинули вже десь пів року тому."Вже розбиті вікна, пробиті шини. Це становить небезпеку для дітей, які тут граються. Також це заважає проїзду", - йдеться у повідомлені.

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