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Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду

Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду
У Луцьку на вулиці Дмитра Іващенка, 1а стоїть покинута автівка, яка заважає місцевим мешканцям.

Про це повідомили на платформі Відкрите місто.

Лучанин Віталій Смусь зазначає, що автомобіль покинули вже десь пів року тому.

"Вже розбиті вікна, пробиті шини. Це становить небезпеку для дітей, які тут граються. Також це заважає проїзду", - йдеться у повідомлені.

Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду
Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду
Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду
Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду

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Теги: покинуте авто
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