BMW X7: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*





Нагадаємо, що IAA Messe у Франкфурті проходить двічі на рік та чергується з автосалоном у Парижі. Сюди з'їжджаються найбільші виробники автомобілів у світі для того, аби презентувати свої новинки.



На черзі - одна з найпопулярніших автомбільних марок - BMW. Цього року виробник влаштував розкішну презентацію та показав цікаві новинки. Одна з них - BMW X7.



Більше дивіться у відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно працівники комплексу WEST AUTO HUB відвідали автосалон у Франкфурті IAA Messe - найбільшу автомобільну виставку у Європі. Найцікавіші автомобілі показують у відеоблогах.Нагадаємо, що IAA Messe у Франкфурті проходить двічі на рік та чергується з автосалоном у Парижі. Сюди з'їжджаються найбільші виробники автомобілів у світі для того, аби презентувати свої новинки.На черзі - одна з найпопулярніших автомбільних марок - BMW. Цього року виробник влаштував розкішну презентацію та показав цікаві новинки. Одна з них - BMW X7.Більше дивіться у відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.

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