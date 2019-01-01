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BMW X7: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*

BMW X7: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*
Нещодавно працівники комплексу WEST AUTO HUB відвідали автосалон у Франкфурті IAA Messe - найбільшу автомобільну виставку у Європі. Найцікавіші автомобілі показують у відеоблогах.

Нагадаємо, що IAA Messe у Франкфурті проходить двічі на рік та чергується з автосалоном у Парижі. Сюди з'їжджаються найбільші виробники автомобілів у світі для того, аби презентувати свої новинки.

На черзі - одна з найпопулярніших автомбільних марок - BMW. Цього року виробник влаштував розкішну презентацію та показав цікаві новинки. Одна з них - BMW X7.

Більше дивіться у відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.


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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, виставка
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