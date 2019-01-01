BMW X7: огляд з автосалону у Франкфурті від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 19:25
Нещодавно працівники комплексу WEST AUTO HUB відвідали автосалон у Франкфурті IAA Messe - найбільшу автомобільну виставку у Європі. Найцікавіші автомобілі показують у відеоблогах.
Нагадаємо, що IAA Messe у Франкфурті проходить двічі на рік та чергується з автосалоном у Парижі. Сюди з'їжджаються найбільші виробники автомобілів у світі для того, аби презентувати свої новинки.
На черзі - одна з найпопулярніших автомбільних марок - BMW. Цього року виробник влаштував розкішну презентацію та показав цікаві новинки. Одна з них - BMW X7.
Більше дивіться у відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.
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Нагадаємо, що IAA Messe у Франкфурті проходить двічі на рік та чергується з автосалоном у Парижі. Сюди з'їжджаються найбільші виробники автомобілів у світі для того, аби презентувати свої новинки.
На черзі - одна з найпопулярніших автомбільних марок - BMW. Цього року виробник влаштував розкішну презентацію та показав цікаві новинки. Одна з них - BMW X7.
Більше дивіться у відеоблозі компанії WEST AUTO HUB.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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