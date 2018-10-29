До Луцька зі США передали унікальну релігійну книгу
Сьогодні, 16:11
До Луцька передали діаспорне перевидання книги «Евхологіон, альбо Молитвослов или Требник».
Його презентація відбулась у Музеї історії Луцького братства, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Книгу передав член Луцького Хрестовоздвиженського братства (відродженого) Михайло Герець зі США. Цей унікальний фоліант він надіслав почесному голові братства Андрієві Бондарчуку, який і представив цю книгу.
У презентації взяли участь, зокрема, завідувач музею Олена Бірюліна, місцеві науковці, історики, релігієзнавці.
Требник, вагою в 7 кілограмів, постійно експонуватиметься в музеї.
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Його презентація відбулась у Музеї історії Луцького братства, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Книгу передав член Луцького Хрестовоздвиженського братства (відродженого) Михайло Герець зі США. Цей унікальний фоліант він надіслав почесному голові братства Андрієві Бондарчуку, який і представив цю книгу.
У презентації взяли участь, зокрема, завідувач музею Олена Бірюліна, місцеві науковці, історики, релігієзнавці.
Требник, вагою в 7 кілограмів, постійно експонуватиметься в музеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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