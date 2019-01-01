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У місті на Волині побилися двоє підлітків

У місті на Волині побилися двоє підлітків
У місті Камінь-Каширський двоє учнів 6-го класу НВК №1 влаштували бійку.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції на сторінці у Facebook.

25 вересня до Камінь-Каширського відділу поліції надійшло повідомлення з Камінь-Каширської ЦРЛ, про звернення до них 11- річного жителя міста, з садинами на обличчі.

Встановили, що 24 вересня близько 16:30 години між школярами НВК №1 міста Камінь-Каширський виникла словесна суперечка, яка завершилася бійкою.

Правоохоронці за фактом провели перевірку. Батьки від написання письмових заяв відмовились, а тому поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та батьками.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: бійка, учні, Камінь-Каширський
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