У Луцьку привітали ветеранів та людей похилого віку. ФОТО

У Палаці культури міста Луцька відбулася тематична програма присвячена Дню людей похилого віку та Дню ветерана.На захід завітала заступник міського голови, – повідомили у пресслужбі Луцькради.Звертаючись до присутніх, вона зауважила, у сьогоднішній осінній день випала ще одна нагода вшанувати і привітати ветеранів та людей поважного віку.«Ви - мудрі люди. Хоч і сивина на скронях, але у вас ще вдосталь духу й сили. Кожен вніс свій вклад у розвиток нашого міста, країни, виховали дітей, внуків. Ми поважаємо вас. Усі надбання, які ви дарували, ми цінуємо. Бажаю довгих років життя, бути наставниками для молоді, аби на очах не з'являлися сльози смутку, було міцне здоров'я. Ми, як міська влада, намагаємося максимально підтримати та допомогти вам», - наголосила вона.Під час тематичного вечора з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана лучан вітали святковою концертною програмою.