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На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО

На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На «Ягодині» через кордон не пропустили двох чоловіків, які везли зброю.

Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.

Так, під час огляду автомобіля джип, на якому громадянин Польщі прямував в Україну, прикордонники та митники виявили два ножі довжиною 28 та 37 зовні схожі на холодну зброю. 22-річний хлопець перевозив їх у багажному відділенні серед особистих речей.

А 57-річний мешканець Чернігівщини вирішив у своєму мікроавтобусі марки Форд провезти через кордон гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5мм. Та правоохоронці врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд даного транспортного засобу. Знахідку виявили також у багажному відділенні.

В обох випадках правоохоронці зброю вилучили та передали на експертизу.

На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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