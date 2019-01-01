На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО

На «Ягодині» через кордон не пропустили двох чоловіків, які везли зброю.Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.Так, під час огляду автомобіля джип, на якому громадянин Польщі прямував в Україну, прикордонники та митники виявили два ножі довжиною 28 та 37 зовні схожі на холодну зброю. 22-річний хлопець перевозив їх у багажному відділенні серед особистих речей.А 57-річний мешканець Чернігівщини вирішив у своєму мікроавтобусі марки Форд провезти через кордон гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5мм. Та правоохоронці врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд даного транспортного засобу. Знахідку виявили також у багажному відділенні.В обох випадках правоохоронці зброю вилучили та передали на експертизу.