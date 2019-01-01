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У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО

У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО
У Луцьку відбулась хресна хода в честь дня пам’яті Всіх Святих землі Волинської.

Про це повідомили у пресслужбі Волиснької єпархії УПЦ.

«Три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікони Жінок Мироносиць, написала для кафедрального собору на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих – відвідають усі парафії єпархії», – пишуть у пресслужбі єпархії.

1 жовтня у кафедральному храмі Всіх Святих землі Волинської відслужили молебень перед початком Хресної ходи.

У слові проповіді владика Нафанаїл пояснив, чому обрали саме ці святині. За словами владики, Тихвінська ікона є дуже древньою, за церковним Переданням була написала ще апостолом та євангелістом Лукою. До того ж, Тихвінська ікони є дуже схожою з Волинською іконою Богоматері.

«Ікони можуть по-різному називатись, – сказав владика, – залежно від місця їх знайдення, чи прославлення: Почаївська, Волинська, Тихвінська, але це та ж сама Богородиця, яку треба нам вшановувати, прославляти та звертатися до Неї в своїх палких молитвах», – зазначив Нафанаїл.

«Ікону Жінок Мироносиць обрали тому, що її написали спеціально для Православної Волині, відтак вона не може залишатися лише в кафедральному соборі. Тож нині і віряни Волинської єпархії зможуть помолитися біля неї у своїх храмах», – йдеться у повідомленні пресслужби.

У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО
У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО
У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО
У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО
У Луцьку відбувся хресний хід парафіян Волинської єпархії УПЦ (МП). ФОТО

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Теги: хід, Волинь, Луцьк
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