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Тарас Шкітер зустрівся з мером Житомира

Тарас Шкітер зустрівся з мером Житомира
Команда ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" продовжує спецпроект, в якому готує серію інтерв’ю з мерами українських міст.

Цього разу ведучий ток-шоу Тарас Шкітер поспілкувався із мером Житомира Сергієм Сухомлином. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Конкурент.

Зі слів Тараса Шкітер, Луцьк понад два роки функціонує без міського голови, тому цікаво порівняти, яким чином розвиваються міста, які мають свого очільника. Відтак команда "Протилежного Погляду" хоче на прикладі показати, наскільки є важливою посада міського голови.
Тарас Шкітер зустрівся з мером Житомира

До слова, команда вже записала інтерв'ю з мером міста Тернопіль Сергієм Надалом і мером Дніпра Борисом Філатовим.

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Теги: Тарас Шкітер, Житомир
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