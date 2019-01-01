Тарас Шкітер зустрівся з мером Житомира





Цього разу ведучий ток-шоу Тарас Шкітер поспілкувався із мером Житомира Сергієм Сухомлином. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише



Зі слів Тараса Шкітер, Луцьк понад два роки функціонує без міського голови, тому цікаво порівняти, яким чином розвиваються міста, які мають свого очільника. Відтак команда "Протилежного Погляду" хоче на прикладі показати, наскільки є важливою посада міського голови.



До слова, команда вже записала інтерв'ю з мером міста Тернопіль Сергієм Надалом і мером Дніпра Борисом Філатовим.

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