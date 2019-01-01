вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оштрафували волинську птахофабрику, яку пов'язують з ексрегіоналом Добкіним

Оштрафували волинську птахофабрику, яку пов'язують з ексрегіоналом Добкіним
Головне управління ДФС у Волинській області застосувало до ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" штрафні санкції у сумі 61 тис. 677 грн.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, - передає УНН.

За даними реєстру, податківці наклали штрафні санкції на підприємство 9 серпня 2019 року. Що стало підставою для накладення штрафу - не повідомляється.

Утім, у "Володимир-Волинській птахофабриці" вважають, що штраф накладено протиправно, і намагаються його оскаржити у Волинському окружному адміністративному суді.

Останнє судове засідання у цій справі мало відбутися 24 вересня. Однак, його результати у Єдиному реєстрові судових рішень поки що не оприлюднені.

За даними офіційних реєстрів, "Володимир-Волинська птахофабрика" належить до групи компаній “Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинська птахофабрика, Добкін, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
Сьогодні, 17:44
Тато тримав на руках донечку лиш двічі: у дитини загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 17:35
Оштрафували волинську птахофабрику, яку пов'язують з ексрегіоналом Добкіним
Сьогодні, 17:20
На кордоні з Польщею затримали українця, якого Інтерпол шукав у 190 країнах
Сьогодні, 17:15
Тарас Шкітер зустрівся з мером Житомира
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі
30 вересень, 21:43
Волинянину, який сокирою вдарив дружину по голові, присудили 170 гривень штрафу Волинянину, який сокирою вдарив дружину по голові, присудили 170 гривень штрафу
27 вересень, 12:49
У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні
26 вересень, 08:48
Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО
25 вересень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку привітали ветеранів та людей похилого віку. ФОТО
Сьогодні, 18:48
 0
Луцьк зайняв 2-ге місце у рейтингу публічності місцевого самоврядування
Сьогодні, 18:40
 0
На Волині закінчилась заборона на вилов раків
Сьогодні, 18:30
 0
Луцький нацгвардієць – переможець всеукраїнських змагань з пауерліфтингу
Сьогодні, 18:16
 0
Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿