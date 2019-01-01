Оштрафували волинську птахофабрику, яку пов'язують з ексрегіоналом Добкіним





Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, - передає



За даними реєстру, податківці наклали штрафні санкції на підприємство 9 серпня 2019 року. Що стало підставою для накладення штрафу - не повідомляється.



Утім, у "Володимир-Волинській птахофабриці" вважають, що штраф накладено протиправно, і намагаються його оскаржити у Волинському окружному адміністративному суді.



Останнє судове засідання у цій справі мало відбутися 24 вересня. Однак, його результати у Єдиному реєстрові судових рішень поки що не оприлюднені.



За даними офіційних реєстрів, "Володимир-Волинська птахофабрика" належить до групи компаній “Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління ДФС у Волинській області застосувало до ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" штрафні санкції у сумі 61 тис. 677 грн.Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, - передає УНН За даними реєстру, податківці наклали штрафні санкції на підприємство 9 серпня 2019 року. Що стало підставою для накладення штрафу - не повідомляється.Утім, у "Володимир-Волинській птахофабриці" вважають, що штраф накладено протиправно, і намагаються його оскаржити у Волинському окружному адміністративному суді.Останнє судове засідання у цій справі мало відбутися 24 вересня. Однак, його результати у Єдиному реєстрові судових рішень поки що не оприлюднені.За даними офіційних реєстрів, "Володимир-Волинська птахофабрика" належить до групи компаній “Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата

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