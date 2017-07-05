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На Волині хочуть відновити кредитування житла для молоді

На Волині хочуть відновити кредитування житла для молоді
У день прийому громадян у Волиньраді чимало питань стосувалося щодо вирішення житлових проблем волинян.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.

Зокрема, повторно до голови обласної ради Ірини Вахович звернувся чоловік з інвалідністю Володимир Балейко. Його родина очікує на своє житло в Луцьку. Сьогодні він з дружиною та двома неповнолітніми дітьми тулиться у трикімнатній квартирі в Рожищі, яку родина ділить з ще чотирма людьми.

Крім індивідуальних звернень волинян щодо поліпшення житлових умов, Ірина Вахович заслухала директора Волинського регіонального управління Держмолодьжитла Тетяну Воробйову.

Вона переконувала в необхідності у відновленні фінансування регіональної програми будівництва житла для молоді і пропонує виділяти на її фінансування хоча би 2 мільйони гривень в рік.

Воробйова заявляє, що в Україні програма не фінансується лише у Волинській та Київській областях, в той же час Харківська область виділяє на ці потреби 75 мільйонів гривень щорічно. Тетяна Воробйова пояснює, що обласна програма житлового будівництва "Власний дім" не задовольняє потреб міських жителів.

Ірина Вахович підтримує ідею відновлення обласної програми молодіжного будівництва і пропонує, щоб відповідний проект рішення був розроблений і внесений в обласну раду, але голова облради попереджає, що остаточне рішення - за депутатським корпусом.




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Теги: кредитування житла, молодь, Волинь
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