Луцький нацгвардієць – переможець всеукраїнських змагань з пауерліфтингу

Валерій Попович здобув одразу чотири медалі на 9-му Відкритому Кубку ВПА України з пауерліфтингу, який завершився у Дніпрі.



Участь у ньому взяли до чотирьох сотень спортсменів зі всієї України, - про це повідомляють на сторінці у Facebook



Валерій Попович завоював І місце одразу у двох групах - OPEN і MPF у ваговій категорії 60 кг. У становій тязі він підкорив штангу вагою 172,5 кг, виконавши класифікацію майстра спорту ВПА України. Ще одне «золото» гвардієць здобув у жимі штанги лежачи з результатом 85 кг.



«Перемога на цих змаганнях – це ще одна сходинка на шляху власних досягнень. В подальшому я планую продовжувати кар'єрний ріст на міжнародному рівні. Вже почав готуватися до Чемпіонату світу, де налаштований здобути «золото»», - розповів гвардієць.



Нагадаємо, у травні цього року Валерій Попович став переможцем Чемпіонату світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інструктор з фізичної підготовки та спорту військової частини 1141 сержантздобув одразу чотири медалі на 9-му Відкритому Кубку ВПА України з пауерліфтингу, який завершився у Дніпрі.Участь у ньому взяли до чотирьох сотень спортсменів зі всієї України, - про це повідомляють на сторінці у Facebook "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк". Валерій Попович завоював І місце одразу у двох групах - OPEN і MPF у ваговій категорії 60 кг. У становій тязі він підкорив штангу вагою 172,5 кг, виконавши класифікацію майстра спорту ВПА України. Ще одне «золото» гвардієць здобув у жимі штанги лежачи з результатом 85 кг.«Перемога на цих змаганнях – це ще одна сходинка на шляху власних досягнень. В подальшому я планую продовжувати кар'єрний ріст на міжнародному рівні. Вже почав готуватися до Чемпіонату світу, де налаштований здобути «золото»», - розповів гвардієць.Нагадаємо,Чемпіонату світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію