Луцький нацгвардієць – переможець всеукраїнських змагань з пауерліфтингу
Сьогодні, 18:16
Інструктор з фізичної підготовки та спорту військової частини 1141 сержант Валерій Попович здобув одразу чотири медалі на 9-му Відкритому Кубку ВПА України з пауерліфтингу, який завершився у Дніпрі.
Участь у ньому взяли до чотирьох сотень спортсменів зі всієї України, - про це повідомляють на сторінці у Facebook "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк".
Валерій Попович завоював І місце одразу у двох групах - OPEN і MPF у ваговій категорії 60 кг. У становій тязі він підкорив штангу вагою 172,5 кг, виконавши класифікацію майстра спорту ВПА України. Ще одне «золото» гвардієць здобув у жимі штанги лежачи з результатом 85 кг.
«Перемога на цих змаганнях – це ще одна сходинка на шляху власних досягнень. В подальшому я планую продовжувати кар'єрний ріст на міжнародному рівні. Вже почав готуватися до Чемпіонату світу, де налаштований здобути «золото»», - розповів гвардієць.
Нагадаємо, у травні цього року Валерій Попович став переможцем Чемпіонату світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance
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Участь у ньому взяли до чотирьох сотень спортсменів зі всієї України, - про це повідомляють на сторінці у Facebook "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк".
Валерій Попович завоював І місце одразу у двох групах - OPEN і MPF у ваговій категорії 60 кг. У становій тязі він підкорив штангу вагою 172,5 кг, виконавши класифікацію майстра спорту ВПА України. Ще одне «золото» гвардієць здобув у жимі штанги лежачи з результатом 85 кг.
«Перемога на цих змаганнях – це ще одна сходинка на шляху власних досягнень. В подальшому я планую продовжувати кар'єрний ріст на міжнародному рівні. Вже почав готуватися до Чемпіонату світу, де налаштований здобути «золото»», - розповів гвардієць.
Нагадаємо, у травні цього року Валерій Попович став переможцем Чемпіонату світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance
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