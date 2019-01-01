Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ
Сьогодні, 18:02
Генерального директора Державного підприємства «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка звільнили з посади 30 вересня.
Про це йдеться у наказі реформованого Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за 30 вересня, - повідомляє Буг.
Зазначають, звільнення відбулося у зв'язку з «реорганізацією підприємства відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України».
Наказ підписав Міністр енергетики і захисту довкілля, голова комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля Олексій Оржель.
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Про це йдеться у наказі реформованого Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за 30 вересня, - повідомляє Буг.
Зазначають, звільнення відбулося у зв'язку з «реорганізацією підприємства відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України».
Наказ підписав Міністр енергетики і захисту довкілля, голова комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля Олексій Оржель.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті
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