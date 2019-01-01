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Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ

Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ
Генерального директора Державного підприємства «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка звільнили з посади 30 вересня.

Про це йдеться у наказі реформованого Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за 30 вересня, - повідомляє Буг.

Зазначають, звільнення відбулося у зв'язку з «реорганізацією підприємства відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України».

Наказ підписав Міністр енергетики і захисту довкілля, голова комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля Олексій Оржель.

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Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ

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Теги: звільнення, гендиректор
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