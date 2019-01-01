Гендиректора «Волиньвугілля» Пилипюка звільнили з посади, – ЗМІ

Андрія Пилипюка звільнили з посади 30 вересня.



Про це йдеться у наказі реформованого Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за 30 вересня, - повідомляє



Зазначають, звільнення відбулося у зв'язку з «реорганізацією підприємства відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України».



Наказ підписав Міністр енергетики і захисту довкілля, голова комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля Олексій Оржель.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генерального директора Державного підприємства «Волиньвугілля»звільнили з посади 30 вересня.Про це йдеться у наказі реформованого Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за 30 вересня, - повідомляє Буг. Зазначають, звільнення відбулося у зв'язку з «реорганізацією підприємства відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України».Наказ підписав Міністр енергетики і захисту довкілля, голова комісії з проведення реорганізації Міненерговугілля

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