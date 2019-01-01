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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському опадів не передбачається. У Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +12…+13 градусів, удень – до +19…+23. Вітер південно-західний, західний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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