У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»





Грандіозна подія пройде 4 жовтня о 18:00. Організацією займається ініціативна група активісток.



Вхід за квитками, вартість - 25 гривень. Купити можна, написавши на офіційні сторінки конкурсу у Анастасія; +380 (96) 491 94 46 - Вікторія.



Створювати та підтримувати ексклюзивні емоції гостям протягом вечору будуть «Emotions event agency» - Рома Скулинець, Рома Мартін та Dj Slavniy.



За головний титул «СтудМіс Волині» та можливість представляти область на всеукраїнському фіналі - «СтудМіс України» у Києві будуть змагатись:

1. Боярчук Оксана

2. Мачеброда Ірина

3. Маїло Ірина

4. Савієвська Ганна

5. Мідяна Дана

6. Бабула Аліна

7. Гурко Анна



Дівчата представляють такі навчальні заклади: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Луцький педагогічний коледж, Коледж технологій, бізнесу і права СНУ імені Лесі Українки та Волинський коледж Національного університету харчових технологій.



Переможниця буде обрана відповідно до результатів за такими конкурсами:

Відеопредставлення. Кожна учасниця має розказати про себе у короткому відео за 1 хвилину. Всі відео дівчатам знімав найкращий відеограф Волині та справжній професіонал своєї справи - Назар Дубина.

Дефіле в одязі від нашого партнера за всіма правилами модельного світу завдяки Grace Model House.

Інтелектуальний конкурс, який відбудеться раніше. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Гості заходу побачать вже готове відео, як це відбувалось.

Таланти. Кожна учасниця має чим приємно вас здивувати.

Дефіле у вечірніх сукнях від Fresh Studio з партнером.



Перший вихід та дефіле у вечірніх сукнях поставила талановита танцівниця Яна Жук.



На гостей заходу чекає багато сюрпризів: розіграші подарунків від партнерів, виступ від власниці Студії східного танцю Юлії Шумик, а також свою новинку заспіває заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Палаці культури міста Луцька відбудеться масштабний конкурс краси, кмітливості і таланту серед студенток області - «СтудМіс Волині».Грандіозна подія пройде 4 жовтня о 18:00. Організацією займається ініціативна група активісток.Вхід за квитками, вартість - 25 гривень. Купити можна, написавши на офіційні сторінки конкурсу у Facebook та Instagram, або за номером телефону у: +380 (50) 858 35 14 -; +380 (96) 491 94 46 -Створювати та підтримувати ексклюзивні емоції гостям протягом вечору будуть «Emotions event agency» -та Dj Slavniy.За головний титул «СтудМіс Волині» та можливість представляти область на всеукраїнському фіналі - «СтудМіс України» у Києві будуть змагатись:1.2.3.4.5.6.7.Дівчата представляють такі навчальні заклади: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Луцький педагогічний коледж, Коледж технологій, бізнесу і права СНУ імені Лесі Українки та Волинський коледж Національного університету харчових технологій.Переможниця буде обрана відповідно до результатів за такими конкурсами:. Кожна учасниця має розказати про себе у короткому відео за 1 хвилину. Всі відео дівчатам знімав найкращий відеограф Волині та справжній професіонал своєї справи -в одязі від нашого партнера за всіма правилами модельного світу завдяки Grace Model House., який відбудеться раніше. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Гості заходу побачать вже готове відео, як це відбувалось.. Кожна учасниця має чим приємно вас здивувати.у вечірніх сукнях від Fresh Studio з партнером.Перший вихід та дефіле у вечірніх сукнях поставила талановита танцівницяНа гостей заходу чекає багато сюрпризів: розіграші подарунків від партнерів, виступ від власниці Студії східного танцю, а також свою новинку заспіває заслужений артист естрадного мистецтва України

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