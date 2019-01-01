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У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»

У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
У Палаці культури міста Луцька відбудеться масштабний конкурс краси, кмітливості і таланту серед студенток області - «СтудМіс Волині».

Грандіозна подія пройде 4 жовтня о 18:00. Організацією займається ініціативна група активісток.

Вхід за квитками, вартість - 25 гривень. Купити можна, написавши на офіційні сторінки конкурсу у Facebook та Instagram, або за номером телефону у: +380 (50) 858 35 14 - Анастасія; +380 (96) 491 94 46 - Вікторія.

Створювати та підтримувати ексклюзивні емоції гостям протягом вечору будуть «Emotions event agency» - Рома Скулинець, Рома Мартін та Dj Slavniy.

За головний титул «СтудМіс Волині» та можливість представляти область на всеукраїнському фіналі - «СтудМіс України» у Києві будуть змагатись:
1. Боярчук Оксана
2. Мачеброда Ірина
3. Маїло Ірина
4. Савієвська Ганна
5. Мідяна Дана
6. Бабула Аліна
7. Гурко Анна

Дівчата представляють такі навчальні заклади: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Луцький педагогічний коледж, Коледж технологій, бізнесу і права СНУ імені Лесі Українки та Волинський коледж Національного університету харчових технологій.

Переможниця буде обрана відповідно до результатів за такими конкурсами:
Відеопредставлення. Кожна учасниця має розказати про себе у короткому відео за 1 хвилину. Всі відео дівчатам знімав найкращий відеограф Волині та справжній професіонал своєї справи - Назар Дубина.
Дефіле в одязі від нашого партнера за всіма правилами модельного світу завдяки Grace Model House.
Інтелектуальний конкурс, який відбудеться раніше. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Гості заходу побачать вже готове відео, як це відбувалось.
Таланти. Кожна учасниця має чим приємно вас здивувати.
Дефіле у вечірніх сукнях від Fresh Studio з партнером.

Перший вихід та дефіле у вечірніх сукнях поставила талановита танцівниця Яна Жук.

На гостей заходу чекає багато сюрпризів: розіграші подарунків від партнерів, виступ від власниці Студії східного танцю Юлії Шумик, а також свою новинку заспіває заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець.

У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
1
У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
2
У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
3
У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
4
У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
5
У Луцьку відбудеться грандіозна подія – «СтудМіс Волині»
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Теги: "СтудМіс Волині", конкурс краси, Палац культури
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