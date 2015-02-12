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У Мінську підписали «формулу Штайнмаєра», – Сайдік

У Мінську підписали «формулу Штайнмаєра», – Сайдік
Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра».

Про це повідомив журналістам посередник на переговорах щодо врегулювання на Донбасі від ОБСЄ Мартін Сайдік, - пише Радіо Свобода.

«Члени ТКГ і представники ОРДЛО листами на мою адресу підтвердили узгодження формули «Штаймаєра», – заявив Сайдік

Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.

Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Окремого документу, який підписали усі сторони, на переговорах у Мінську не було. Усі учасники ТКГ, Україна, Росія, ОБСЄ, а також ОРДО і ОРЛО окремими листами на адресу Сайдіка підтвердили текст пропозиції щодо імплементації українського законодавства на Донбасі – так званої «формули Штайнмаєра». Це той самий текст, який узгодили 11 вересня представники лідерів «норманської четвірки».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

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Теги: Мінськ, Штайнмаєр, документ
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