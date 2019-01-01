вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 жовтня на Волині: гортаючи календар

2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні свій день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).

Також іменинник - журналіст Володимир Роса.

За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

У Луцьку 2 жовтня у 1934 році провели перші воєводські змагання пожежних.

Цього ж дня у 1990 році була заснована газета «Вільна думка».

2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога. У це свято приєднуємося до привітань на адресу висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українському монетному двору виповнилося 25 років
Сьогодні, 00:23
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Майдані мітингують проти «формули Штайнмаєра».ФОТО. ВІДЕО
01 жовтень, 23:11
У Луцьку знову зловили продавців «нічного» алкоголю. ФОТО
01 жовтень, 22:58
«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»
01 жовтень, 22:29
Схожі новини
28 вересня на Волині: гортаючи календар 28 вересня на Волині: гортаючи календар
28 вересень, 00:00
26 вересня на Волині: гортаючи календар 26 вересня на Волині: гортаючи календар
26 вересень, 00:00
24 вересня на Волині: гортаючи календар 24 вересня на Волині: гортаючи календар
24 вересень, 00:00
18 вересня на Волині: гортаючи календар 18 вересня на Волині: гортаючи календар
18 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українському монетному двору виповнилося 25 років
Сьогодні, 00:23
 0
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Майдані мітингують проти «формули Штайнмаєра».ФОТО. ВІДЕО
01 жовтень, 23:11
 0
У Луцьку знову зловили продавців «нічного» алкоголю. ФОТО
01 жовтень, 22:58
 0
«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»
01 жовтень, 22:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿