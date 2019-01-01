Повідомили, скільки волинян призвуть на строкову службу взимку та восени
Сьогодні, 22:01
Осінньому призову 2019 року на строкову військову службу підлягають понад 15 тисяч українців.
Про це йдеться у розпорядження Олексія Гончарука.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у жовтні – грудні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби відправлять 15 200 осіб.
У Збройних Силах України строкову службу проходитимуть 9 000 осіб, у Державній спеціальній службі транспорту — 800 осіб, у Державній прикордонній службі України — 4 400 осіб, лави Національної гвардії України поповнить 1 000 новобранців.
У додатку до розпорядження зазначають, що із ВОлинської області заплановано призвати 495 осіб.
З них у Збройних силах служитимуть – 342 волинян, у Державній службі спецтранспорту – 18, у Нацгвардії - 120 осіб, а у Держприкордонслужбі 15 юнаків з Волині.
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Про це йдеться у розпорядження Олексія Гончарука.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у жовтні – грудні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби відправлять 15 200 осіб.
У Збройних Силах України строкову службу проходитимуть 9 000 осіб, у Державній спеціальній службі транспорту — 800 осіб, у Державній прикордонній службі України — 4 400 осіб, лави Національної гвардії України поповнить 1 000 новобранців.
У додатку до розпорядження зазначають, що із ВОлинської області заплановано призвати 495 осіб.
З них у Збройних силах служитимуть – 342 волинян, у Державній службі спецтранспорту – 18, у Нацгвардії - 120 осіб, а у Держприкордонслужбі 15 юнаків з Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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