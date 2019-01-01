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Повідомили, скільки волинян призвуть на строкову службу взимку та восени

Повідомили, скільки волинян призвуть на строкову службу взимку та восени
Осінньому призову 2019 року на строкову військову службу підлягають понад 15 тисяч українців.

Про це йдеться у розпорядження Олексія Гончарука.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у жовтні – грудні 2019 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби відправлять 15 200 осіб.

У Збройних Силах України строкову службу проходитимуть 9 000 осіб, у Державній спеціальній службі транспорту — 800 осіб, у Державній прикордонній службі України — 4 400 осіб, лави Національної гвардії України поповнить 1 000 новобранців.

У додатку до розпорядження зазначають, що із ВОлинської області заплановано призвати 495 осіб.

З них у Збройних силах служитимуть – 342 волинян, у Державній службі спецтранспорту – 18, у Нацгвардії - 120 осіб, а у Держприкордонслужбі 15 юнаків з Волині.

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Теги: осінній призов, Волинь
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