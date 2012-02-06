«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»
Сьогодні, 22:29
Донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Аталантою" в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє сайт Футбол Україна.
В першому таймі команди обмінялись забитими голами і справа йшла до нічиєї, але вже в додатковий час контратака "гірників" завершилась голом Манора Соломона.
Слід додати, що на 16-ій хвилині гри Пятов парирував пенальті від Іллічіча.
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Про це повідомляє сайт Футбол Україна.
В першому таймі команди обмінялись забитими голами і справа йшла до нічиєї, але вже в додатковий час контратака "гірників" завершилась голом Манора Соломона.
Слід додати, що на 16-ій хвилині гри Пятов парирував пенальті від Іллічіча.
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