«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»





Про це повідомляє сайт Футбол Україна.



В першому таймі команди обмінялись забитими голами і справа йшла до нічиєї, але вже в додатковий час контратака "гірників" завершилась голом Манора Соломона.



Слід додати, що на 16-ій хвилині гри Пятов парирував пенальті від Іллічіча.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Аталантою" в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.Про це повідомляє сайт Футбол Україна.В першому таймі команди обмінялись забитими голами і справа йшла до нічиєї, але вже в додатковий час контратака "гірників" завершилась голомСлід додати, що на 16-ій хвилині гри Пятов парирував пенальті від

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