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«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»

«Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу в «Аталанти»
Донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Аталантою" в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє сайт Футбол Україна.

В першому таймі команди обмінялись забитими голами і справа йшла до нічиєї, але вже в додатковий час контратака "гірників" завершилась голом Манора Соломона.

Слід додати, що на 16-ій хвилині гри Пятов парирував пенальті від Іллічіча.

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Теги: футбол, спорт, Шахтар
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