На Майдані мітингують проти «формули Штайнмаєра».ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 23:11
На Майдані Незалежності у Києві відбувається мітинг проти підписання формули Штайнмаєра.
Прийшло близько 300 осіб, повідомляє Gazeta.ua.
Протестувальники кричать "Крим! Донбас! Україна!", "Ні капітуляції!" та "Геть Зеленського!"
На майдані присутній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
"Поки що жодний документ не підписаний. Росія хоче, щоб підписував президент Зеленський під час зустрічі у Нормандському форматі. Я вважаю, що потрібно підвищувати рівень громадського тиску на те, щоб офіційного підписання не було. Росія буде продовжувати тиск. З таким президентом не треба збройними силами на нас тиснути. Достатньо малоросійського оточення, через яке можна впливати і він буде танцювати під москальську дудку", - сказав Тука.
До мітингувальників приєдналися націоналісти з Нацкорпусу, які були під Офісом президента. Їм почали кричати "Аваківських псів геть" та "Ганьба". Ті відповідають "Свинарчуків за ґрати". Відбуваються спроби провокації конфлікту. Проте згодом конфлікт врегулювали.
"У нас колись Янукович підписав звернення до Путіна про допомогу, а народ сказав ні", - сказав присутній на мітингу заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Сутички на мітингу він назвав спробою політичних сил прорекламуватись.
"Нам не треба формули Штайнмаєра" - сказала одна з учасниць.
Згодом на Майдані таки сталася бійка. Викликали поліцію.
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Прийшло близько 300 осіб, повідомляє Gazeta.ua.
Протестувальники кричать "Крим! Донбас! Україна!", "Ні капітуляції!" та "Геть Зеленського!"
На майдані присутній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
"Поки що жодний документ не підписаний. Росія хоче, щоб підписував президент Зеленський під час зустрічі у Нормандському форматі. Я вважаю, що потрібно підвищувати рівень громадського тиску на те, щоб офіційного підписання не було. Росія буде продовжувати тиск. З таким президентом не треба збройними силами на нас тиснути. Достатньо малоросійського оточення, через яке можна впливати і він буде танцювати під москальську дудку", - сказав Тука.
До мітингувальників приєдналися націоналісти з Нацкорпусу, які були під Офісом президента. Їм почали кричати "Аваківських псів геть" та "Ганьба". Ті відповідають "Свинарчуків за ґрати". Відбуваються спроби провокації конфлікту. Проте згодом конфлікт врегулювали.
"У нас колись Янукович підписав звернення до Путіна про допомогу, а народ сказав ні", - сказав присутній на мітингу заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Сутички на мітингу він назвав спробою політичних сил прорекламуватись.
"Нам не треба формули Штайнмаєра" - сказала одна з учасниць.
Згодом на Майдані таки сталася бійка. Викликали поліцію.
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