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Українському монетному двору виповнилося 25 років

Українському монетному двору виповнилося 25 років
Банкнотно-монетний двір Національного банку України був заснований 1 жовтня 1994 року.

З 1994 року він виготовив майже 25 млрд банкнот гривні і 11 млрд розмінних і обігових монет, заявив генеральний директор підприємства Володимир Баглай, - пише Gazeta.ua.

Він сказав, що зараз БМД на 100% забезпечує потреби України в виготовленні власної грошової одиниці.

"На виробництві використовуються найсучасніші технології, застосовуються високі стандарти і інноваційний підхід у виготовленні продукції, впроваджено високотехнологічний автоматизований контроль за якістю продукції. Виготовлення всіх фарб для друку гривні, рецептура яких є державною таємницею, БМД здійснює самостійно з швейцарської сировини", - йдеться в повідомленні НБУ.

Із 1 жовтня 2019-го в Україні вилучать дрібні монети 1, 2 і 5 копійок. Таким чином, останнім днем, коли ними можна розрахуватися в торгових точках, буде 30 вересня.

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Теги: монетний двір
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