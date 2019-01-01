Українському монетному двору виповнилося 25 років

Банкнотно-монетний двір Національного банку України був заснований 1 жовтня 1994 року.З 1994 року він виготовив майже 25 млрд банкнот гривні і 11 млрд розмінних і обігових монет, заявив генеральний директор підприємства, - пише Gazeta.ua.Він сказав, що зараз БМД на 100% забезпечує потреби України в виготовленні власної грошової одиниці."На виробництві використовуються найсучасніші технології, застосовуються високі стандарти і інноваційний підхід у виготовленні продукції, впроваджено високотехнологічний автоматизований контроль за якістю продукції. Виготовлення всіх фарб для друку гривні, рецептура яких є державною таємницею, БМД здійснює самостійно з швейцарської сировини", - йдеться в повідомленні НБУ.Із 1 жовтня 2019-го в Україні вилучать дрібні монети 1, 2 і 5 копійок. Таким чином, останнім днем, коли ними можна розрахуватися в торгових точках, буде 30 вересня.