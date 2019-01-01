Щоб не було звалищ у дворах: лучани просять поділитися сміттєвими баками
Сьогодні, 02:15
Мешканці будинків на вулиці Євгена Коновальця пропонують вирішення проблеми "дефіциту" сміттєвих баків.
Про це йдеться у повідомленні, яке на платформі Відкрите місто написала Алла Оконська.
"В центрі міста поблизу кінотеатру "Промінь" (300 м) є дуже багато сміттєвих баків (9 шт). Кожного місяця повідомляємо про антисанітарію, звалище нечистот, бруд, сморід. Вітер розносить сміття навкруги та засмічує прибудинкову територію будинків 1, 1а, 1б на вулиці Євгена Коновальця", - йдеться у повідомленні.
Мешканці будинків 1, 3, 5 на вулиці Грушевського та будинків 1, 1а, 1б на вулиці Євгена Коновальця не мають своїх сміттєвих баків в дворах.
Тому мешканці вказаних будинків вимагають розподілити сміттєві баки по прибудинкових територіях та розмістити в найближчих дворах району де вони відсутні.
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Про це йдеться у повідомленні, яке на платформі Відкрите місто написала Алла Оконська.
"В центрі міста поблизу кінотеатру "Промінь" (300 м) є дуже багато сміттєвих баків (9 шт). Кожного місяця повідомляємо про антисанітарію, звалище нечистот, бруд, сморід. Вітер розносить сміття навкруги та засмічує прибудинкову територію будинків 1, 1а, 1б на вулиці Євгена Коновальця", - йдеться у повідомленні.
Мешканці будинків 1, 3, 5 на вулиці Грушевського та будинків 1, 1а, 1б на вулиці Євгена Коновальця не мають своїх сміттєвих баків в дворах.
Тому мешканці вказаних будинків вимагають розподілити сміттєві баки по прибудинкових територіях та розмістити в найближчих дворах району де вони відсутні.
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