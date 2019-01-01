В Україні планують збільшити терміни відпустки

Парламент та уряд ініціювали зміну до Трудового кодексу України.Конкретного та остаточного тексту поки що не представили. Але вже зробили гучні заяви, зокрема про полегшену процедуру звільнення працівника, нові соціальні гарантії, доцільність трудової книжки тощо, - йдеться в сюжеті програми ТСН.Український трудовий кодекс - це ціла книга із положеннями на 340 сторінок. Їх приймали понад 50 років тому. А робочі тенденції за цей час значно змінилися. І навіть деякі правки останніх років суттєво його не поліпшили, пояснюють в уряді.Наприклад:- нині відпустки передбачено 24 дні. А в більшості європейських країн - 28, відпустку хочуть збільшити;- понад 40 робочих годин на тиждень - заборонено. Обмеження хочуть зняти. Щоби за бажання працювати скільки потрібно та офіційно, а не тіньово, як раніше;- трудова книжка піде в небуття, ії функцію виконуватиме код платника податку.Однак одна з головних запланованих новацій - спрощене звільнення працівника, як і його взяття на роботу.