«Наближає державу до прірви»: що пишуть про «формулу Штайнмаєра» відомі волиняни

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра».Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.Відомі волинянини відреагували на такий розвиток подій чималою кількістю дописів у соцмережах.Пропонуємо деякі з них.Депутат Луцькради"Тут після майже 30 років умовної незалежності небезпечно проводити вибори, а голосування на окупованих територіях це взагалі легалізація російської присутності".Депутат Волиньради"Малоросактивно реалізовує сценарій капітуляції України. Маріонетка Путіна є корисним ідіотом, що давно вже зрозуміли світові лідери. І поспішають скористатися моментом, поки на чолі країни стоїть людина, готова її продати і віддати в руки ворогу з посмішкою та дурнуватими жартами.За кілька місяців Зеленський зробив все, аби повернути державу в московську орбіту. Відвів українські війська, заборонив їм стріляти у відповідь. Витяг з небуття формулу Штанмайєра, яка є заувальним способом капітуляції України. І вперто як віслюк продовжує тягнути нас в пітьму руского міра.Мекання Зеленського на сьогоднішньому брифінгу - це маячня клоуна, а не президента. Він взагалі не усвідомлює те, що обговорює. Не розуміє елементарні принципи міжнародної політики і що таке українські національні інтереси. Погоджуватися на капітуляцію та посміхатися на камери - це може лише блазень Зеленський. Заявляти, що ніякої капітуляції не буде і водночас хвалитися відведенням українських військ по всій лінії фронту. Цинічно прикриватися людьми у полоні і руйнувати фундамент української незалежності. Ось суть світогляду примітивного блазня.Я впевнений - сепаратної капітуляції імені Зеленського і Путіна не буде. Долю України вирішуватиме не блазень-боягуз, який волею випадку опинився у кріслі президента, а українці".Народний депутат"Де текст документу, про який має знати країна? Хто вповноважував убивцю Гонгадзе Кучму підписувати від імені країни цей документ?Яка роль парламенту в цій ситуації? У парламентсько-президентській країні! На задвірках? Питання без відповідей...А там, де немає відповідей, буде "вулиця". З усіма наслідками. Ми ж все вже проходили у 2014 році.p.s. Вже завтра зранку о 10:00 Зеленський повинен бути в парламенті і давати відповіді на питання, які ставить кожен українець".Народна депутатка"Говорили балакали, сіли - заплакали. Ні! закону про особливий статус, ні! змінам у Конституції".Депутат Луцькради"Зеленський йде курсом капітуляції України. Крок за кроком він наближає державу до прірви. Формула Штанмайєера - це пролог української капітуляції. Далі буде зустріч у Нормандському форматі. Вона має всі шанси стати аналогом Мюнхенської змови 21-го століття. Думаю, настав час діяти, а не мовчати. Інакше нас просто поставлять перед фактом. І вже завтра ми прокинемося у зовсім іншій реальності. Не можна допустити, щоб долю України вирішували її вороги, друзі її ворогів і зрадники".Тож Федік запрошує лідерів громадських організацій, політичних партій, активістів та всіх, кому небайдуже майбутнє країни, зібратися сьогодні, 2 жовтня, на Меморіалі поблизу пам'ятника Героям Небесної сотні та скоординувати план дій. Час збору - 14.00.