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Два гравці «Волині» портапили до збірних туру

Два гравці «Волині» портапили до збірних туру
Відразу двоє футболістів «Волині» потрапили до символічних збірних 11 туру Першої ліги.

Про це повідомляє прес-служба ФК «Волинь».

Перемога «Волині» над «Агробізнесом», який перед туром посідав першу сходинку таблиці Першої ліги, не залишила без уваги гравців луцького клубу в підбірках символічних збірних останнього уік-енду.

Так, Олександр Климець, який заробив вирішальний пенальті в матчі, увійшов до збірної від сайту «FootBoom». А Дениса Кожанова включили до символічної збірної 11-го туру на сайті «Спорт Арена».

«Луцький клуб – фаворит сезону, який втратив забагато очок і опинився далеко від лідерів. «Агробізнес» – команда, яка в новому чемпіонаті претендує на медалі та підвищення у класі. При такій диспозиції гості ще й вели в рахунку в Луцьку після першого тайму, а в другому здобули чисельну більшість. І саме тут зіграв свою роль клас Кожанова. Це він із нічого створив гол у відповідь, перехопивши невдалий пас воротаря, а також за цю гру видав велику кількість сольних проходів із загостренням», - пишуть про Дениса Кожанова.

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Теги: футбол, спорт, Волинь
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