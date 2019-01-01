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Повідомили, які автомобілі найчастіше викрадають

Повідомили, які автомобілі найчастіше викрадають
У 2019 року в Україні, за даними поліції, найчастіше злочинці викрадали автомобілі «ВАЗ» і DAEWOO.

Здебільшого автомобілі викрадають у Києві, а також в Одеській та Січеславською (раніше Дніпропетровська) областях, - пише АutoNews.

Справа в тому, що такі автомобілі простіше викрасти. Тому злочинці і вибирають їх.

Звичайно, автовикрадачів цікавлять і більш дорогі машини. Вони віддають перевагу німецьким брендам Mercedes-Benz і BMW, а також японським брендам Toyota і Honda.

У 2018 році в Україні зловмисники вкрали 4 081 автомобілів. Близько 40% з них їздили по Києву, 10% - в Одеській області, а 9% - в Січеславській області.

Найчастіше викрадені автомобілі продають (люксові бренди часто в іншу країну) або розбирають на запчастини, які потім продають. Були випадки, коли з викрадених люксових автомобілів робили т.зв. «двійників».

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