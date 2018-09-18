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На весіллі в Чернівецькій області отруїлось 19 людей, з них четверо – діти

На весіллі в Чернівецькій області отруїлось 19 людей, з них четверо – діти
До лікувальних закладів Буковини з ознаками харчового отруєння госпіталізували 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"1 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – йдеться у повідомленні.

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Теги: весілля, отруєння
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