На весіллі в Чернівецькій області отруїлось 19 людей, з них четверо – діти
Сьогодні, 08:35
До лікувальних закладів Буковини з ознаками харчового отруєння госпіталізували 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"1 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"1 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – йдеться у повідомленні.
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