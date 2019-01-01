На луцькому фестивалі виступить фіналістка шоу «Х-фактор»
Сьогодні, 09:28
В рамках ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» відбудеться концерт відомої білоруської співачки PALINA. Виступ запланований на 5 жовтня.
В Луцьку 4-6 жовтня відбудеться літературний фестиваль «Фронтера». Організатори анонсували чимало заходів, зокрема й музичну програму. Серед учасників фесту PALINA - інді поп-співачка з Мінська. Багато років її проект називався Республіка Поліна, вона виконувала ліричні пісні білоруською під гітару.
У 2018 змінилаім'я на PALINA, стала фіналісткою шоу «Х-фактор. 9 сезон», а зовсім недавно випустиласвійдругийсольний альбом, в якомуживіінструментипоступилисяелектронніймузиці.
Як зазначають організатори, той аудіо-потік, який зараз представляє PALINA, зовсім не схожий на її ранню творчість. Вона ступила на дорогу актуальної музики та робить натхненні впевнені кроки до нарощення нового саунду і здатності почути себе по-новому. «Вона пише музику, яка звучить дуже щиро, романтично, мелодійно, навіть меланхолійно», – йдеться у повідомленні.
Лучан запрошують на виступ співачки під час фестивалю «Фронтера» 5 жовтня о 20:00.Місце: Волинський обласний академічний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).
Програма фестивалю тут: bit.ly/2kSw910.
Квитки можна придбати онлайн – bit.ly/2MpscMB та у кав'ярні avaAvenue (вул. Винниченка, 25).
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В Луцьку 4-6 жовтня відбудеться літературний фестиваль «Фронтера». Організатори анонсували чимало заходів, зокрема й музичну програму. Серед учасників фесту PALINA - інді поп-співачка з Мінська. Багато років її проект називався Республіка Поліна, вона виконувала ліричні пісні білоруською під гітару.
У 2018 змінилаім'я на PALINA, стала фіналісткою шоу «Х-фактор. 9 сезон», а зовсім недавно випустиласвійдругийсольний альбом, в якомуживіінструментипоступилисяелектронніймузиці.
Як зазначають організатори, той аудіо-потік, який зараз представляє PALINA, зовсім не схожий на її ранню творчість. Вона ступила на дорогу актуальної музики та робить натхненні впевнені кроки до нарощення нового саунду і здатності почути себе по-новому. «Вона пише музику, яка звучить дуже щиро, романтично, мелодійно, навіть меланхолійно», – йдеться у повідомленні.
Лучан запрошують на виступ співачки під час фестивалю «Фронтера» 5 жовтня о 20:00.Місце: Волинський обласний академічний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).
Програма фестивалю тут: bit.ly/2kSw910.
Квитки можна придбати онлайн – bit.ly/2MpscMB та у кав'ярні avaAvenue (вул. Винниченка, 25).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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