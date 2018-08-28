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Воїнів-добровольців, Магістральна, Тимошенка: у Луцьку планують перейменувати декілька вулиць

Воїнів-добровольців, Магістральна, Тимошенка: у Луцьку планують перейменувати декілька вулиць
У Луцьку плануть перейменувати низку вулиць.

Про це йдеться в проекті рішеннь виконавчого комітету від 1 жовтня опублікованому на сайті Луцькради.

Відтак, хочуть перейменувати вулицю Нікішева – на Михайла Вербицького, вулицю Говорова – на Павла Чубинського, вулицю Федорова – на Воїнів-добровольців, вулицю Боженка – на Магістральна, вулицю Ярощука – на Сергія Тимошенка.


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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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