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У Києві під Радою – мітинг «євробляхерів». ВІДЕО

У Києві під Радою – мітинг «євробляхерів». ВІДЕО
Автомобілісти 2 жовтня почали збиратися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Авто Євро Сила" у Facebook.

"7:30 люди активно збираються на акцію "За доступне розмитнення", чекаємо Вас біля ВР", - йдеться у повідомленні.

Як вимогу у спільноті вказали ініціювання одного з термінових законопроекту про доступне розмитнення та голосування його протягом жовтня, "щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця".

Нагадаємо, 22 вересня набув чинності президентський закон щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

У пропрезидентській фракції парламенту заявили, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє.


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Теги: мітинг, євробляхи, Київ
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