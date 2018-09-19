У Києві під Радою – мітинг «євробляхерів». ВІДЕО





Про це



"7:30 люди активно збираються на акцію "За доступне розмитнення", чекаємо Вас біля ВР", - йдеться у повідомленні.



Як вимогу у спільноті вказали ініціювання одного з термінових законопроекту про доступне розмитнення та голосування його протягом жовтня, "щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця".



Нагадаємо, 22 вересня набув чинності президентський закон щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.



У пропрезидентській фракції парламенту заявили, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобілісти 2 жовтня почали збиратися на акцію "За доступне розмитнення" під стінами Верховної Ради.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Авто Євро Сила" у Facebook."7:30 люди активно збираються на акцію "За доступне розмитнення", чекаємо Вас біля ВР", - йдеться у повідомленні.Як вимогу у спільноті вказали ініціювання одного з термінових законопроекту про доступне розмитнення та голосування його протягом жовтня, "щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця".Нагадаємо, 22 вересня набув чинності президентський закон щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.У пропрезидентській фракції парламенту заявили, що штрафи за "євробляхи" відтермінували востаннє.

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