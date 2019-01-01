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Порахували збитки від негоди, яка вирувала у Ківерцівському районі. ВІДЕО

Порахували збитки від негоди, яка вирувала у Ківерцівському районі. ВІДЕО
В селі Суськ і Словатичі Ківерцівського району з 8-х будинків через негоду позривало та пошкодило дахи.

Частково люди відновили покрівлі, - інформує Суспільне Волині.

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На подвір’ї Василя Гриценюка в селі Суськ повалило грушу. Чоловік каже, дерево обірвало лінії електропередач, тому всі всю ніч та вдень не було електропостачання.

"Сильний вітер у селі частково позривав покрівлі в 4-х будинках і 4-х господарських спорудах селян", - каже виконувач обов’язків старости села Юрій Самолюк.

Він також зазначив, що нині в Ківерцівській ОТГ, до якої входить село Суськ, підрахували збитки від негоди.

“По селі подивилися, вирахували збитки – нарахували до 80 шиферин, цвяхи, лати, плівка. На виконкомі виділимо гроші, шифер людям привеземо і роботу виконаємо. Були повалені дерева також на ділянці між Словатичами і Суськом, 4 дерева були повалені через дорогу, маршрутки не ходили. Викликали ДСНС – приїхали з Ківерець, за 1,5 години все почистили, прибрали наслідки”, - розповів Юрій Самолюк.


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Теги: негода, Волинь, збитки
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