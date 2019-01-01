Порахували збитки від негоди, яка вирувала у Ківерцівському районі. ВІДЕО





Частково люди відновили покрівлі, - інформує



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На подвір’ї Василя Гриценюка в селі Суськ повалило грушу. Чоловік каже, дерево обірвало лінії електропередач, тому всі всю ніч та вдень не було електропостачання.



"Сильний вітер у селі частково позривав покрівлі в 4-х будинках і 4-х господарських спорудах селян", - каже виконувач обов’язків старости села Юрій Самолюк.



Він також зазначив, що нині в Ківерцівській ОТГ, до якої входить село Суськ, підрахували збитки від негоди.



“По селі подивилися, вирахували збитки – нарахували до 80 шиферин, цвяхи, лати, плівка. На виконкомі виділимо гроші, шифер людям привеземо і роботу виконаємо. Були повалені дерева також на ділянці між Словатичами і Суськом, 4 дерева були повалені через дорогу, маршрутки не ходили. Викликали ДСНС – приїхали з Ківерець, за 1,5 години все почистили, прибрали наслідки”, - розповів Юрій Самолюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Суськ і Словатичі Ківерцівського району з 8-х будинків через негоду позривало та пошкодило дахи.Частково люди відновили покрівлі, - інформує Суспільне Волині На подвір’їв селі Суськ повалило грушу. Чоловік каже, дерево обірвало лінії електропередач, тому всі всю ніч та вдень не було електропостачання."Сильний вітер у селі частково позривав покрівлі в 4-х будинках і 4-х господарських спорудах селян", - каже виконувач обов’язків старости селаВін також зазначив, що нині в Ківерцівській ОТГ, до якої входить село Суськ, підрахували збитки від негоди.“По селі подивилися, вирахували збитки – нарахували до 80 шиферин, цвяхи, лати, плівка. На виконкомі виділимо гроші, шифер людям привеземо і роботу виконаємо. Були повалені дерева також на ділянці між Словатичами і Суськом, 4 дерева були повалені через дорогу, маршрутки не ходили. Викликали ДСНС – приїхали з Ківерець, за 1,5 години все почистили, прибрали наслідки”, - розповів Юрій Самолюк.

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