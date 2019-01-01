Помер відомий волинський письменник і журналіст Василь Простопчук

Через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналістаПро це повідомила Волинська організація Національної спілки письменників України."Сумна звістка: пішов у засвіти письменник і журналіст Василь Простопчук. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі спілки на Facebook.Зауважимо, тривалий час Простопчук був головним редактором тижневика «Віче-інформ». Він - заслужений журналіст України. Його ім’я внесено у Книгу рекордів України, адже він найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання. Також Василь Простопчук є автором найменшої книжечки в Україні, яка була в продажу, – «Що у ста на устах».Народився Простопчук Василь Васильович 19 листопада 1952 року в селі Поповичі Ковельського району на Волині.