Помер відомий волинський письменник і журналіст Василь Простопчук
Сьогодні, 10:48
Через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналіста Василя Простопчука.
Про це повідомила Волинська організація Національної спілки письменників України.
"Сумна звістка: пішов у засвіти письменник і журналіст Василь Простопчук. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі спілки на Facebook.
Зауважимо, тривалий час Простопчук був головним редактором тижневика «Віче-інформ». Він - заслужений журналіст України. Його ім’я внесено у Книгу рекордів України, адже він найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання. Також Василь Простопчук є автором найменшої книжечки в Україні, яка була в продажу, – «Що у ста на устах».
Народився Простопчук Василь Васильович 19 листопада 1952 року в селі Поповичі Ковельського району на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Волинська організація Національної спілки письменників України.
"Сумна звістка: пішов у засвіти письменник і журналіст Василь Простопчук. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі спілки на Facebook.
Зауважимо, тривалий час Простопчук був головним редактором тижневика «Віче-інформ». Він - заслужений журналіст України. Його ім’я внесено у Книгу рекордів України, адже він найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання. Також Василь Простопчук є автором найменшої книжечки в Україні, яка була в продажу, – «Що у ста на устах».
Народився Простопчук Василь Васильович 19 листопада 1952 року в селі Поповичі Ковельського району на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Не стало надзвичайно талановитого журналіста і письменника, дотепного і мудрого українця. Хай спочиває його душа. Сумуємо.
Останні новини
Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Яких професій найбільше потребує волинський ринок праці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:50
Помер відомий волинський письменник і журналіст Василь Простопчук
Сьогодні, 10:48
Медіа