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Помер відомий волинський письменник і журналіст Василь Простопчук

Помер відомий волинський письменник і журналіст Василь Простопчук
Через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналіста Василя Простопчука.

Про це повідомила Волинська організація Національної спілки письменників України.

"Сумна звістка: пішов у засвіти письменник і журналіст Василь Простопчук. Вічна пам'ять!" - йдеться у дописі спілки на Facebook.

Зауважимо, тривалий час Простопчук був головним редактором тижневика «Віче-інформ». Він - заслужений журналіст України. Його ім’я внесено у Книгу рекордів України, адже він найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання. Також Василь Простопчук є автором найменшої книжечки в Україні, яка була в продажу, – «Що у ста на устах».

Народився Простопчук Василь Васильович 19 листопада 1952 року в селі Поповичі Ковельського району на Волині.


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Теги: Василь Простопчук, смерть, письменник, Волинь
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Коментарі 1
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Не стало надзвичайно талановитого журналіста і письменника, дотепного і мудрого українця. Хай спочиває його душа. Сумуємо.
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