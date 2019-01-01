вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО

Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО
Розшукують Осадчука Юрія Степановича, 25.07.1982 року народження, жителя села Верхи Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширського відділу поліції у Facebook.

Зазначили, що чоловік близько місяця тому залишив місце свого проживання.

Останній зникає не вперше, має розумову відсталість, перебуває на обліку в психіатра.

«Може перебувати в м. Ковель на території залізничного вокзалу», – повідомили поліцейські.

Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
Сьогодні, 11:14
На об’їзній під Луцьком автівка збила 8-річного хлопчика на пішохідному переході
Сьогодні, 11:08
Аварія на Волині: автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 10:57
Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Яких професій найбільше потребує волинський ринок праці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті
26 вересень, 11:05
Знайшли тіло зниклої волинянки Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 18:01
На Волині зник 17-річний хлопець На Волині зник 17-річний хлопець
19 вересень, 15:47
Знайшли подружжя з Волині, яке не виходило на зв'язок із початку вересня Знайшли подружжя з Волині, яке не виходило на зв'язок із початку вересня
19 вересень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо Луцьк ідеальним: як працює «Мобільна приймальня». ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
Сьогодні, 11:14
 0
На об’їзній під Луцьком автівка збила 8-річного хлопчика на пішохідному переході
Сьогодні, 11:08
 0
Аварія на Волині: автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 10:57
 0
Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿