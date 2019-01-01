Перебуває на обліку в психіатра: розшукують волинянина, який вже не вперше зникає з дому. ФОТО

Осадчука Юрія Степановича, 25.07.1982 року народження, жителя села Верхи Камінь-Каширського району.



Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширського відділу поліції у Facebook.



Зазначили, що чоловік близько місяця тому залишив місце свого проживання.



Останній зникає не вперше, має розумову відсталість, перебуває на обліку в психіатра.



«Може перебувати в м. Ковель на території залізничного вокзалу», – повідомили поліцейські.





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