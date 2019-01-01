Аварія на Волині: автівка збила велосипедиста

У селі Старі Червища Камінь-Каширського району автомобіль Fiat Scudo збив велосипедиста.Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 жовтня по 15 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 40-річний житель Рівненської області. Попередньо встановили, що водій, виконуючи маневр обгону, допустив наїзд на 65-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у нейрохірургію Любешівської центральної районної лікарні.За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.