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На об’їзній під Луцьком автівка збила 8-річного хлопчика

На об’їзній під Луцьком автівка збила 8-річного хлопчика
На об’їзній дорозі села Липини Луцького району автомобіль збив дитину.

Інцидент трапився 1 жовтня близько 14 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Відомо, що 48-річний житель Полтавської області, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, не вибрав безпечної швидкості руху та збив 8-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Дитину госпіталізували.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





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Теги: аварія, Липини
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