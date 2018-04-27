У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на проспекті Перемоги тролейбус №15 збив чоловіка.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що подія трапилася майже в 11 годині 2 жовтня перед виїздом на міст, що з'єднує проспекти Перемоги та Соборності.У чоловіка – закривавлена голова. За словами водійки тролейбуса, чоловік несподівано вискочив на проїжджу частину.На місце аварії прибули медики та поліція.У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що пішохід вийшов на заборонений сигнал світлофора на регульованому пішохідному переході. Через отриману травму чоловіка госпіталізували.Відомості слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.