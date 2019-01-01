Зробимо Луцьк ідеальним: як працює «Мобільна приймальня». ВІДЕО





Про те, як працює "Мобільна приймальня", розповіла співкоординаторка проекту Громадянського Руху "СВІДОМІ" Галина Падалко, - пише



Волонтери ходять дворами і збирають скарги від лучан. Це може бути невчасний вивіз сміття, погана дорога або пішохідний перехід, який не освітлюється. Тобто все те, що стосується комфорту і безпеки життя у Луцьку. Всі ці звернення фіксують та передають в офіс Громадського Руху. Далі заяви опрацьовують юристи, знаходять відповідні інструменти та відділи, куди їх потрібно направляти. Після цього вам повідомляють результати щодо скарги.



Команда Андрія Покровсьокого максимально спростила механізм комунікації влади з громадою. Ніякої бюрократії, ніяких черг, хабарів і мільйони збережених нервових клітин. Звісно, в Громадянському Русі не можуть відповідати за те, чи виконає влада прохання, але точно гарантують, що проблеми будуть почуті.



Також ви можете телефонувати за номерами (099) 215 50 75 або ж (068) 215 70 75 чи заповнити онлайн-форму, а також завітати в офіс за адресою проспект Волі, 49 а.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Мобільну приймальню” Громадянський Рух "СВІДОМІ" запустив на початку вересня цього року. Вона стала "містком зв’язку" громадськості та відповідальних служб.Про те, як працює "Мобільна приймальня", розповіла співкоординаторка проекту Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент. Волонтери ходять дворами і збирають скарги від лучан. Це може бути невчасний вивіз сміття, погана дорога або пішохідний перехід, який не освітлюється. Тобто все те, що стосується комфорту і безпеки життя у Луцьку. Всі ці звернення фіксують та передають в офіс Громадського Руху. Далі заяви опрацьовують юристи, знаходять відповідні інструменти та відділи, куди їх потрібно направляти. Після цього вам повідомляють результати щодо скарги.Команда Андрія Покровсьокого максимально спростила механізм комунікації влади з громадою. Ніякої бюрократії, ніяких черг, хабарів і мільйони збережених нервових клітин. Звісно, в Громадянському Русі не можуть відповідати за те, чи виконає влада прохання, але точно гарантують, що проблеми будуть почуті.Також ви можете телефонувати за номерами (099) 215 50 75 або ж (068) 215 70 75 чи заповнити онлайн-форму, а також завітати в офіс за адресою проспект Волі, 49 а.

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